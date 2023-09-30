قاووق: لبنان ليس مهزومًا ليقبل برئيس يعمل على تحقيق أهداف حرب تموز 2006

توجّه عضو المجلس المركزيّ في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق إلى جماعة التحدي والمواجهة، قائلًا: "اخرجوا واستيقظوا من أضغاث أحلامكم، فلبنان ليس مهزومًا ليقبل برئيس يعمل على تحقيق أهداف حرب تموز 2006، والأحقاد التي تكشّفت، والنيات المبيتة حول استهداف المقاومة أيضًا تكشّفت، وكل ذلك يؤكد صحة موقفنا وتمسكنا بمرشح رئاسيّ يؤتمن على إنقاذ البلد وحماية السلم الأهلي من الفتنة".



واعتبر قاووق، خلال رعايته حفلة تكريمية أقامتها التعبئة التربوية، في الحزب، أنّ السبب الرئيسيّ في تعقيد الأزمات هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على تعطيل المبادرات الداخلية والخارجية.