المرابطون استنكروا استخدام الشدة في حق المحتجين الأرمن أمام السفارة الاذربيجانية

استنكرت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون ما قامت به القوى الأمنية، "من منع الأرمن من التعبير عن حقهم، رفضًا للغزو المجرم الأذربيجانيّ لإقليم أرتساخ الأرمنيّ، وارتكاب الجرائم في حق المواطنين الأرمن هناك، وتهجير عشرات الآلاف من أرضهم".



وشدّدوا، في بيان، على أنّ مظاهرات إحتجاجية عديدة سابقة حصلت في مناطق مختلفة، ولم تُستعمل هذه الشدة في حماية السفارة الأذربيجانية.