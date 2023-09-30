شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان

شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان

في ملف يتعلق بموضوعِ النزوحِ السوري، إستكملَت شرطة بلدية الغبيري إجراءات الكشف على المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية.



وقد عملت الشرطة على إقفال أي محل يتبين وجود مخالفات في أوراقه.



وطالت الحملة سوق سويدان الواقع ما بين تقاطع الرحاب ودوار السفارة الكويتية، وهو يضم أكثر من 50 محلًا تجاريًا ومطاعم، معظمها مؤجرة لأجانب أو يعمل فيها عمال أجانب خلافًا للقانون.