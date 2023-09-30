أمانة السجل العقاري في بعلبك-الهرمل تفتح أبوابها للمعاملات هذه الأيام

أمانة السجل العقاري في بعلبك-الهرمل تفتح أبوابها للمعاملات هذه الأيام



ذكرت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعلبك - الهرمل وإعتبارًا من الإثنين 2 تشرين الأول 2023، ستفتح أبوابها لاستقبال المعاملات الجديدة وتسليم الإفادات العقارية يوم الإثنين من كل أسبوع، أما بخصوص إتمام المعاملات القديمة وتسليم المستندات وتلقي المراجعات، فقد حددت لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



وفي طرابلس، إعتذرت الدائرة العقارية عن إستقبال معاملات جديدة لدى رؤساء المكاتب يوم الإثنين المقبل ٢/١٠/٢٠٢٣ ليتسنى لها إنجاز المعاملات المقدمة سابقًا، على أن تعاود الإثنين الذي يليه السير بالبرنامج المعلن عنه سابقًا.