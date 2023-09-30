الاتحاد الوطنيّ لنقابات العمال إستنكر الاعتداء على الحريات النقابية

استنكر الإتحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين، في لبنان، (FENASOL) التعدي على الحريات النقابية.



وأتى هذا الاستنكار، بعد إستدعاء رئيسه ورئيس نقابة عمال البناء ومشتقاتها، في بيروت وجبل لبنان، (C.W.S.L) النقابيّ كاسترو عبدالله، أمام فصيلة النهر، بدعوى تحريض العمال والمطالبة بحقوقهم من إحدى الشركات.



وصرفت هذه الشركة أكثر من مئتي ( 200 ) عامل من دون دفع حقوقهم ، ومن دون معالجة المصابين، في حوادث العمل.



كما دعا الاتحاد، في بيان، الإتحادات النقابية والهيئات الإجتماعية والإتحادات العربية والدولية إلى إدانة واستنكار هذا العمل الذي يُخالف كل القوانين والدستور والإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية " 87 "حول حرية العمل النقابيّ.