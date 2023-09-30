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شقير: الأوضاع المالية والإقتصادية لا تحتمل هدر الوقت والفرص
أخبار لبنان
2023-09-30 | 06:23
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شقير: الأوضاع المالية والإقتصادية لا تحتمل هدر الوقت والفرص
شقير: الأوضاع المالية والإقتصادية لا تحتمل هدر الوقت والفرص
عقد تجمع "كلنا لبيروت" إجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء، وناقش الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد. وشدد شقير على أن "انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، بدءًا من تشكيل حكومة إنقاذ والبدء بالإصلاحات الضرورية وضخ الدم في شرايين الإدارات المعطلة كليًا أو جزئيًا".
وأمل أن "تلاقي الأطراف السياسية اللبنانية المسعى الذي تبذله دول شقيقة وصديقة، وتحديدًا أعضاء اللجنة الخماسية وأن تقدم التنازلات بما تقود إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن"، محذرًا من "الوصول الى مرحلة تتخلى فيها هذه الدول عن مبادرتها وتسحب يدها من لبنان".
ولفت إلى أن "الأوضاع الإقتصادية والمالية لا تحتمل هدر الوقت والتفريط بالفرص، لأن الإستقرار النسبي السائد حاليًا قد لا يستمر طويلًا، ما ينذر بمزيد من إنهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار وتآكل ما تبقى من قدر شرائية لدى الناس".
وتطرق المجتمعون إلى تحضيرات إنتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المقررة غدًا الأحد. ووضع شقير أعضاء التجمع في صورة الإتصالات التي أفضت إلى تشكيل لوائح توافقية وفوز أعضاء ممثلين لعدد من المناطق، الإتفاق شبه الناجز على الأعضاء الممثلين للعاصمة بيروت، آملًا بأن "تجري الإنتخابات على باقي الأعضاء بأجواء هادئة وديمقراطية".
أخبار لبنان
كلنا لبيروت
محمد شقير
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