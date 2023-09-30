باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها

شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أهمية إقرار اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني لما لهما من إيجابيات في تطوير المناطق اللبنانية كي تتمكن من مواكبة التطور والتنافس نحو الأفضل من دون تكبيلها بالعودة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وقال أمام الهيئات الإقتصادية في البقاع الأوسط وزحلة التي التقاها في فندق بارك أوتيل شتورة إن التعاون مهم جدًا بين القطاعين العام والخاص.



وكان باسيل استهل جولته في زحلة المقررة اليوم وغدًا إلى محافظة بعلبك الهرمل بزيارة دارة النائب السابق سيزار المعلوف الذي أقام مأدبة إفطار على شرفه.

ورأى باسيل، أن مع اللامركزية الادارية، ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية بحسب طبيعتها، معتبرا أن للامركزية الادارية مميزات عدّة.