شاحنات ترمي النفايات على شاطئ المنية

رمت شاحنات نقل "بيك أب"، متوسطة وكبيرة الحجم، حمولتها من النُفايات، قرب كاسر الموج الصخريّ، في المنية.



واشتكى عدد من المواطنين من ذلك الأمر، الذي أدّى إلى جرف الأمواج لهذه النُفايات وإعادتها مجددًا إلى الشاطئ الذي تحوّل جزء منه إلى مكب عشوائيّ.