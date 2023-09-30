الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق الدبية - بعاصير

أخمد عناصر الدفاع المدنيّ حريق الأحراج، بين بلدتي الدبية وبعاصير، بشكل كامل، وتمت عمليات التبريد، فيما بقي عناصر من مركز الدبية يراقبون موقع الحريق خشية تجدده.



وتوجه عناصر من الدفاع المدنيّ - مركز شحيم، إلى منطقة بجيرو، في بلدة مزبود، لإخماد الحريق المندلع، في خراج المنطقة وبلدتي شحيم وعانوت.