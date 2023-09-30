مولوي: لادخال عنصر الشباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى "ادخال عنصر الشباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري من اجل التطوير وخلق افكار جديدة".



واكد فيما يتعلق بايرادات البلديات أنّ "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان وجاري تطبيقه اليوم".



وقال في قصر الاونيسكو في بيروت ضمن احتفال حزبيّ: "إنّ اموال البلديات ولاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل لا تكفي في ظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مشددا على "ضرورة اعادة دراسة هذه الموارد خصوصا بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء وبالتالي الامر يجب ان يضخ اموالا اضافية للبلديات والاتحادات".



وفي ملف ازمة النزوح السوري اكد مولوي ان "الامر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلا "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى اعمل بمعزل عن اي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام".