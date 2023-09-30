باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة

أمانة السجل العقاري في بعلبك-الهرمل تفتح أبوابها للمعاملات هذه الأيام

أمانة السجل العقاري في بعلبك-الهرمل تفتح أبوابها للمعاملات هذه الأيام

جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك