المكاري التقى في مسقط نظيره العماني وزار مديريات وزارة الاعلام

المكاري: زيارتي لسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل الإعلامي

استهل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري زيارته الرسمية لسلطنة عمان، بلقاء وزير الإعلام العماني عبد الله بن ناصر الحراصي بمكتبه، في حضور سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة، وكيل وزارة الإعلام في عمان محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، وعدد من المسؤولين من الجانبين اللبناني والعماني.



وتم خلال اللقاء الذي جمع وزير الإعلام اللبناني بنظيره العماني عرض للعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومناقشة فرص التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة وآليات تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل المحتوى الإخباري والتدريب الإعلامي.



وكان تأكيد لدور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية للدول، وتعزيز التنوع الثقافي وتبادل الخبرات.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية والتطورات التقنية الداعمة للعمل الإعلامي.



وزار المكاري عددا من مديريات وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الأنباء العمانية ومركز الأخبار والاستوديوهات الرقمية لتلفزيون سلطنة عمان، واستمع إلى شرح عن الخدمات الإعلامية والإخبارية التي تقدمها وزارة الإعلام، وتعرف على ما تحويه من أدوات وبرامج تقنية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العمل الإعلامي.



وأشاد في تصريح بالتطور الذي يشهده الإعلام العماني، واصفا إياه بأنه نموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي. ونوه بـ"هذه الصناعة الفكرية والإعلامية التي تدار بكوادر عمانية عملت على دمج التراث والتقاليد مع الحداثة، الأمر الذي انعكس إيجابا على جماليات سلطنة عمان في شتى المجالات".



واعتبر المكاري أن زيارته لسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل الإعلامي "من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة الأنباء العمانية والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة تلفزيون سلطنة عمان".