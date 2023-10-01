الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكاري التقى في مسقط نظيره العماني وزار مديريات وزارة الاعلام

أخبار لبنان
2023-10-01 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكاري التقى في مسقط نظيره العماني وزار مديريات وزارة الاعلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المكاري التقى في مسقط نظيره العماني وزار مديريات وزارة الاعلام

المكاري: زيارتي لسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل الإعلامي

استهل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري زيارته الرسمية لسلطنة عمان، بلقاء وزير الإعلام العماني عبد الله بن ناصر الحراصي بمكتبه، في حضور سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة، وكيل وزارة الإعلام في عمان محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، وعدد من المسؤولين من الجانبين اللبناني والعماني.
 
وتم خلال اللقاء الذي جمع وزير الإعلام اللبناني بنظيره العماني عرض للعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومناقشة فرص التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة وآليات تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل المحتوى الإخباري والتدريب الإعلامي.
 
وكان تأكيد لدور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية للدول، وتعزيز التنوع الثقافي وتبادل الخبرات.
 
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية والتطورات التقنية الداعمة للعمل الإعلامي.
 
وزار المكاري عددا من مديريات وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الأنباء العمانية ومركز الأخبار والاستوديوهات الرقمية لتلفزيون سلطنة عمان، واستمع إلى شرح عن الخدمات الإعلامية والإخبارية التي تقدمها وزارة الإعلام، وتعرف على ما تحويه من أدوات وبرامج تقنية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العمل الإعلامي.
 
وأشاد في تصريح بالتطور الذي يشهده الإعلام العماني، واصفا إياه بأنه نموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي. ونوه بـ"هذه الصناعة الفكرية والإعلامية التي تدار بكوادر عمانية عملت على دمج التراث والتقاليد مع الحداثة، الأمر الذي  انعكس إيجابا على جماليات سلطنة عمان في شتى المجالات".
 
واعتبر المكاري أن زيارته لسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل الإعلامي "من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة الأنباء العمانية والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة تلفزيون سلطنة عمان".
 

أخبار لبنان

زياد المكاري

سلطنة عمان

عبد الله بن ناصر الحراصي

الإعلام

LBCI التالي
دريان: دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة
قاووق من عيتا الشعب: جماعة التحدي والمواجهة صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-26

ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. تغيّبت عن جلستها في منتدى الإعلام العربي (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-22

ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي... رودولف هلال يحاور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-21

مؤسسة بشير الجميل تكرّم شخصيات لبنانية تميّزت في الأدب والفن والإعلام

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-12

مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 1-10-2023

LBCI
أخبار لبنان
12:44

جمعية دار العجزة الاسلامية إحتفلت في مناسبة اليوم العالميّ لكبار السن

LBCI
أخبار لبنان
12:42

وزارة الأشغال العامة ترفع النُفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:52

عميد متقاعد أُوقف ووقفة لتجمع متقاعدين الأمن الداخليّ

LBCI
منوعات
2023-09-28

مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!

LBCI
فنّ
2023-09-29

بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
05:23

ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الاصابة بسرطان الثدي...وما الذي يجب تناوله؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 1-10-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

انفجار انقرة لافت في المكان والزمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

بلديات بدأت في اغلاق المحال التجارية المخالفة للقوانين

LBCI
أخبار لبنان
06:36

قاووق من عيتا الشعب: جماعة التحدي والمواجهة صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد

LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:29

أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

باسيل من زحلة يحذّر من خطورة ملف النزوح ويشيد بمزايا اللامركزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

حفل موسيقي تحت عنوان موسيقى في ليل رحبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
03:48

وزارة الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"

LBCI
حال الطقس
00:23

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!

LBCI
منوعات
14:11

اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!

LBCI
منوعات
14:39

بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:47

ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)

LBCI
فنّ
03:46

لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)

LBCI
منوعات
15:02

من هي أصغر ضحايا زفاف الحمدانية المأساوي؟ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
16:01

من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More