المفتي دريان في انتخابات المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى: للنهوض بمؤسساتنا التي هي جزء من نظام الدولة

جرت انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في مختلف المناطق اللبنانية، بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.



واعتبر دريان، بعد الإدلاء بصوته، في انتخابات بيروت، في دار الفتوى، أنّ الانتخابات تأكيد على "أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصًا منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية."



وانتهى فرز الأصوات في انتخابات المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى، في عكار، بفوز الدكتور كفاح الكسار الذي نال ٨١ صوتًا .