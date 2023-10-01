إنتهاء فرز أصوات إنتخابات المجلس الشرعي الأعلى في الجية وفوز القاضي شرف الدين وقاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله

إنتهت عملية فرز الأصوات في إنتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار إفتاء جبل لبنان، في الجية، حيث فاز في الإنتخابات كل من القاضي حمزة عوض شرف الدين 71 صوتًا وقاضي الشرع الشيخ رئيف يونس عبد الله 61 صوتًا، فيما يبلغ عدد الناخبين 107 من أصل الهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 122 ناخبًا، حيث تغيب 15 ناخبًا. ولم يحالف الحظ المرشح الثالث الشيخ عاطف قشوع الذي نال 47 صوتًا.وبعد النتيجة، تقبل شرف الدين وعبدالله التهنئة بالإنتخابات.من جهته، هنأ الجوزو الفائزين، معربًا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع نحو الأفضل، منوهًا بالدور الذي تلعبه دار إفتاء جبل لبنان في المنطقة.وتمنى الجوزو أن تترجم إنتخابات المجلس الشرعي الإسلامي إلى مشروع إسلامي ينهض بالمسلمين ويدرس قضاياهم، ويعبر عن هذه الطائفة التي تحتاج إلى جمع الكلمة ووحدة الصف حيث لا نريد مؤسسات للتاريخ فقط، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك وحدة صف إسلامي واخوة إسلامية في جسد واحد وفكر واحد، وليس بيروت وحدها أو طرابلس وحدها أو صيدا وحدها أو إقليم الخروب وحده.وناشد الفائزين بالتحلي بقدر من الوعي بالنسبة لدور المجلس الشرعي ومشروع الطائفة، إذ أن السنة هم أصل البلد.وختم قائلًا: "هناك تقصير في المؤسسات الإسلامية ويجب أن نتحرك في ظل الواقع".