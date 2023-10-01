باسيل: الجيش في عيوننا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة نتكلّم على افراد فيه متواطئين سياسيًا

أكّد رئيس حزب التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل، أنّ الهدف هو نقل لبنان إلى نظام إقتصاديّ ماليّ جديد فيه الإنتاج والمبادرة الفردية والتخلّص من النموذج الحاليّ القائم على الريع والزبائنية السياسية.



وأوضح خلال زيارته بعلبك - الهرمل، أنّ التيار يطرح ضمن الطائف قانون اللامركزية الموسعة، وأنّه يتحاور في خصوصه مع حزب الله ومستعدون للتحاور مع الجميع، كمان طرح من ضمن خطّة الانقاذ، قانون الصندوق الائتمانيّ الذي منافعه ومردوده اهمّ بكثير من ديون صندوق النقد الدوليّ.



وشدّد على أنّ المنظومة كرّست التفاوت الإنمائيّ بين المناطق من خلال مركزية القرار الاداريّ والماليّ، مثلًا، بعلبك – الهرمل تملك قدرات كبيرة تحوّلها الامركزية إلى اقوى المناطق اقتصاديًا.



وأشار إلى أنّ بعلبك الهرمل دفعت ثمن انعدام التوازن الانمائي، و"ما الها حلّ الاّ باللامركزية الإنمائية. معها بتصير مركز اقتصادي مهم بالزراعة والصناعات الغذائية والطبيّة وبتوّفر الأمن الغذائي للبلد. وبتصير، مع زحلة، بوابة من بوابات لبنان على المحيط المشرقي وحاجة لإعادة الإعمار بلبنان وبسوريا وبالعراق."



وقال: "الجيش في عيوننا وقلبنا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة لكننا نعلم أين التلكؤ والتقاعس إذًا نتكلّم على افراد وضباط وقادة فيه متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب. نحنا ما عنا شي بالشخصي على حدا بالرغم من كل المعطيات يلّي بين ايدينا من 17 تشرين وبالجايي."