أسماء الفائزين في إنتخابات المجلس الشرعيّ في طرابلس

فاز كلّ من فايز سيف (٩٩ صوتًا)، بلال بركة (٨١ صوتًا)، أحمد الأمين (٧٤ صوتًا)، مظهر الحموي (٧١ صوتًا)، أسامة طراد (٦٥ صوتًا)، وائل زمرلي (٦٠ صوتًا)، منذر حمزة (٦٠ صوتًا)، في إنتخابات المجلس الإسلاميّ الشرعيّ الأعلى، في طرابلس.