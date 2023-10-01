ميقاتي يتصل بإردوغان مستنكرًا الهجوم على وزارة الداخلية

ميقاتي يتصل بإردوغان مستنكرًا الهجوم على وزارة الداخلية



أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر خلاله عن إستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وعن تضامنه مع تركيا.