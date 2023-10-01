أبو فاعور: طموحنا كله أن تتحوّل راشيا إلى مقصد سياحيّ دائم

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" النائب وائل أبو فاعور أن "طموحنا كله أن تتحوّل راشيا إلى مقصد سياحيّ دائم".



وشكر أبو فاعور، في مِهرجان "يوم الدبس في راشيا"، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار على دعمه الموسم السياحيّ الماضي، في راشيا، رغم عدم حضوره هذه السنة.





ودعت رئيسة لجنة مِهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط من جهتها، الزوّار إلى التعرّف على المنطقة وجماليتها وتراثها مع القلعة التاريخية وأسواقها، مشيرة إلى أنّ الزوار أتوا من مناطق لبنان كلّها.