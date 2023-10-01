جمعية دار العجزة الاسلامية إحتفلت في مناسبة اليوم العالميّ لكبار السن

إحتفلت جمعية دار العجزة الاسلامية، في مناسبة اليوم العالميّ لكبار السن، في لقاء أضاء على أهمية العمل الخيريّ لرعاية كبار السن واحتضانهم.