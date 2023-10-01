في الشهر العالميّ لمكافحة سرطان الثدي... الجامعة الأميركية في بيروت تضيء المبنى بالزهريّ

تضيء الجامعة الأميركية في بيروت، في لفتة دعم، مع إنطلاق الشهر العالميّ لمكافحة سرطان الثدي، مبناها باللون الزهريّ.