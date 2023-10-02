حمية: هذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية

الفيديو والصور المرفقة هي لمجرى نهر الغدير صباح اليوم
مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات واوساخ فيه.
العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه!فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية pic.twitter.com/iBDe5yBJhz
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 2, 2023
الفيديو والصور المرفقة هي لمجرى نهر الغدير صباح اليوم
مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات واوساخ فيه.
العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه!فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية pic.twitter.com/iBDe5yBJhz