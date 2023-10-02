حمية: هذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية

حمية: العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة لا يعني أن يستمر البعض برميه للنفايات في مجرى نهر الغدير

نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة "اكس"، فيديو وصورا لمجرى نهر الغدير صباح اليوم.



وكتب: "مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات وأوساخ فيه. العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه! فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية".