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تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

أخبار لبنان
2023-10-02 | 05:34
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تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي


عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام،تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 28 ــــــ 29/10/2023 تاريخ  إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

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