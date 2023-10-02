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كتاب من المولوي إلى المفتشية العامة لقوى الأمن للتحقيق في ما جرى أمام السفارة الأذربيجانية

أخبار لبنان
2023-10-02 | 06:16
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كتاب من المولوي إلى المفتشية العامة لقوى الأمن للتحقيق في ما جرى أمام السفارة الأذربيجانية
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كتاب من المولوي إلى المفتشية العامة لقوى الأمن للتحقيق في ما جرى أمام السفارة الأذربيجانية

كتاب من المولوي إلى المفتشية العامة لقوى الأمن للتحقيق في ما جرى أمام السفارة الأذربيجانية

وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابًا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الأذربيجانية في محلة عين عار بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٣.

وقال مولوي في كتابه الموجه إلى المفتشية: "بعدما أثار رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر إحدى المحطات التلفزيونية مسألة إقدام العناصر الأمنية على الإستخدام المفرط للقوة، وحيث أنه لم يتم إفادتنا عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة المذكورة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت إلى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم، يطلب إليكم إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية الواجب إتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك."

أخبار لبنان

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

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