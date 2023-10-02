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"المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً"... جعجع: لماذا لا تجتمع الحكومة؟

أخبار لبنان
2023-10-02 | 06:10
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&quot;المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً&quot;... جعجع: لماذا لا تجتمع الحكومة؟
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"المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً"... جعجع: لماذا لا تجتمع الحكومة؟

جعجع: المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن البعض دأب في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. 

وقال في بيان: "الجدير ذكره أنّ "التيار الوطني الحر" وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟".

واعتبر أن متابعة هذه الخطوة  بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر.

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