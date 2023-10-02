مولوي من عين التينة: موضوع النزوح السوري ليس للمزايدة فكل الشعب اللبناني موحد حوله

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، حيث تم عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.وتطرقا إلى عمل وزارة الداخلية على الصعد كافة، سواء في الإدارات أو الأجهزة الـمنية ووضعنا دولة الرئيس في أوضاع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وكل الأجهزة.ووضع مولوي الرئيس بري في أجواء الأوضاع الأمنية وفي أجواء التحقيقات بالإعتداء على السفارة الأميركية الأسبوع الماضي. ونوه بري بالجهد الذي قامت به شعبة المعلومات بكشف الفاعل والتحقيقات الإحترافية والجيدة.وقال مولوي: "بالنسبة إلى التظاهرة التي حصلت يوم السبت الماضي، أود أن أوضح ما كنت قد أوضحته سابقًا أن هذه التظاهرة لم تكن مرخصة وتم التعامل مع الوضع على الأرض من قبل القوى الأمنية كافة وبمساعدة القوى العسكرية وفق اللازم.وأشار إلى أننا "تكلمنا مع الرئيس بري في موضوع النزوح السوري، هذه المعضلة الشائكة التي ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءًا بالسياسية ولاحقًا بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تؤخذ على الأرض هذا الموضوع ليس موضوعًا للمزايدة. هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري أن تكون هذه الوحدة بعيدًا عن المزيدات كي تؤدي إلى الحل".