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قاووق: خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني
أخبار لبنان
2023-10-02 | 07:06
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قاووق: خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني
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قاووق: خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني
قاووق: الحراك الداخلي والخارجي حول ملفّ الرئاسة لم يُحدث أيّ تقدّم للخروج من المأزق
رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحراك الداخلي والخارجي حول ملفّ الرئاسة لم يُحدث أيّ تقدّم للخروج من المأزق، مشيراً إلى أنّ المعادلة أصبحت واضحة والتوازنات الداخلية في المجلس النيابي تفرض على جميع الأطراف الإتفاق والحوار". وقال: "الإتفاق أصبح إلزامياً على الجميع ومن قبل عام قلنا لهم "ما تجربوا المجرّب" ولا خيار إلّا بالحوار".
وشدّد الشيخ قاووق على أنّ "خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني لأننا نريد إنقاذ البلد ولا يمكن إنقاذه بعقلية المواجهة والتحدي والفتنة".
ولفت إلى أنّ "ما حصل في الأيام الأخيرة من حركة للموفدين الدوليين (الفرنسيين والقطريين) ومن حركة داخلية وبالأخص مبادرة الرئيس نبيه بري، أكّد أن جماعة التحدي والمواجهة لا زالوا في موقع ترشيح المناورة وليسوا جدّيين بالخروج من المأزق".
وقال قاووق: "الإصرار على منطق المواجهة والتحدّي يزيدنا تمسّكاً وتصميماً على إنتخاب رئيس يؤتمن على إنقاذ البلد وحماية السلم الأهلي من الفتنة لأنّ هناك من يُصرّ على جرّ البلد إلى الفتنة من خلال التحريض والإستفزاز اليومي".
أخبار لبنان
حزب الله
نبيل قاووق
الرئاسة
التوافق
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