لقاء سيدة الجبل: التمادي في الفراغ يفتح أبواب الأزمة الرئاسية والسياسية على المجهول

عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري إلكترونيًا، وأشار إلى أنه في "خضم المواقف المتشنجة والمتخوفة، عن حق، من ضخامة حجم نزوح السوريين إلى لبنان، يود مصارحة اللبنانيين جميعًا بأن لا حل لهذه الأزمة بوجود النظام الذي هجرهم والذي لا يزال يشجع على مغادرتهم بلادهم وبيوتهم وأرزاقهم إلى لبنان ودول الجوار والعالم".ودعا "اللقاء" اللبنانيين بنخبهم في لبنان إلى توضيح هذا الواقع ليدرك الجميع أن التخلص من نظام بشار الأسد الذي يدعمه ميدانيًا "حزب الله" وهو وحده الذي ينهي أزمة اللجوء الخانقة.وقال: "يواصل "حزب الله" التفاوض بإسم لبنان حول إستكمال ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل وستكشف الأيام والأسابيع أن الولايات المتحدة "إبتلعت" حادثة إطلاق النار على سفارتها في عوكر من أجل عدم عرقلة المفاوضات القائمة.ولفت إلى أنه "على وقع تمادي الفراغ الرئاسي معطوفًا على إستمرار الإنهيار الإقتصادي، تسلك الحياة السياسة أكثر فأكثر مسالك خطيرة، عنوانها الرئيسي شد العصبيات الطائفية والمذهبية، في سباق محموم بين الأحزاب والقوى على تجييش الحساسيات داخل الطوائف والمذاهب. والأخطر أن هذا التجييش يأخذ منحى واضحًا ضد الطوائف والمذاهب الأخرى. فما كان سلوكًا موقتًا لدى هذه القوى والأحزاب لشد العصبيات عشية الإنتخابات النيابية، أصبح سلوكًا واستراتيجية دائمين لها بهدف جذب الجمهور وادعاء تمثيله".ورأى أن "هذا الواقع الخطير يفتح أبواب الأزمة الرئاسية والسياسية على المجهول، ويسقط تباعًا آخر الدفاعات الوطنية في وجه العصبيات الطائفية والمذهبية المتفاقمة والتي تقوض مرتكزات الدولة والكيان".وإذ حذر "اللقاء" من ضياع لبنان الوطن والدولة، حمل بعض القوى السياسية مسؤولية العبث بمستقبل لبنان، وبالأخص حزب الله الذي يريد فرض هيمنته على البلد بقوة السلاح، أيًا تكن نتائج هذه الهيمنة، ولو تفككت الدولة والكيان معًا.واستغرب أمام هذا الواقع الردىء تكرار الموفدين الدوليين والعرب زياراتهم إلى لبنان من دون أي نتيجة، وكأن دولهم لا تعرف حقيقة الأوضاع في لبنان وأن إيران "حزب الله" تمسك بالفيتو الذي يمنع إنتخاب رئيس للجمهورية لا يضمن إستمرار إحتلالها للبنان.واعتبر أن طريق الخلاص للبنان شاق ومحفوف بالمخاطر، لكن سلوكه حتمي وضروري على جميع الوطنيين اللبنانيين الذين يريدون رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، لكي لا يضيع وطنهم في مجاهل المتغيرات الإقليمية والدولية.ورأى "اللقاء" في إنتخاب الكاتب أمين معلوف أمينًا عامًا دائمًا للأكادمية الفرنسية فخرًا للبنان، مؤكدًا أن لبنان حاجة ثقافية للعالم.