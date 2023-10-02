خلف بعد جلسة لجنة المال والموازنة: إنفاقات تظهر مخالفات دستورية وقانونية

قال النائب ملحم خلف: "حضر وزير المالية اليوم، في جلسة لجنة المال والموازنة، والجواب ورقة واحدة لا تظهر الا 76 مليونا و505 دولارات هي ما تبقى من الرصيد. اما التفاصيل الاخرى، فكان هناك نوع من التخبط في كيفية الانفاق الذي تم، وكل هذه العملية تمت بمخالفات دستورية وقانونية: للمادتين 83 و85 من الدستور، المادة 3 من قانون المحاسبة وعدد من المواد".



وأضاف، في تصريح بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة عن حقوق السحب الخاصة تكملة للكتاب الذي وجهناه (11 نائبًا) إلى رئيس مجلس الوزراء. كما وجهنا كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان، في بيان عن الأموال التي أُنفقت من حساب السحب الخاص طلبنا أن تُبان قيمتها والغاية التي انفقت من اجلها ووفق أي قرار حكوميّ وتاريخ هذا الامر والبيان الرسمي".