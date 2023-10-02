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معهد البحوث الصناعية: أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال أيلول 2023

أخبار لبنان
2023-10-02 | 10:32
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معهد البحوث الصناعية: أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال أيلول 2023
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معهد البحوث الصناعية: أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال أيلول 2023

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيانا شمل أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2023:
"-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.791 بيان جمركي
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 35 بيان جمركي
-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 765 بيان جمركي
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 295 بيان جمركي
-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.696 بيان جمركي
-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.422 بيان جمركي
-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 90 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (5)، سائل جلي (3)، مطهرات (2)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (61)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (14)، مستلزمات طبية (2).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 82   بيان جمركي
-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 8   بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

عدسات لاصقة -  عدم تامين الشهادات المطلوبة – 46 قطعة - الصين – مطار بيروت / مستلزمات طبية معقمة -  عدم وجود اسم المصنع على المنتج – 100 قطعة - الصين – مطار بيروت / مزيل للروائح انتهاء تاريخ صلاحية المنتج - 1800 قطعة – الإمارات المتحدة - معبر المصنع / مطهرات للأرضيات – نسبة المادة الفعالة اقل من الحد الأدنى – 1565 علبة – تركيا – مرفأ طرابلس / سائل جلي – تلوث جرثومي ونسبة المواد الفعالة منخفضة3.7) %( – 3889 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / سائل جلي – تلوث جرثومي ونسبة المواد الفعالة منخفضة2.6) %( – 100 علبة – تركيا – مرفأ طرابلس / أدوات كهربائية متنوعة مستعملة – قيمة التردد 60 Hz  - وزنها 400 كغ – الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت / تلفزيونات - قيمة التردد 60 Hz  - قطعتين – إندونيسيا – مرفأ طرابلس."

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