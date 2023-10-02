بلدية الغبيري: متابعة النازحين المسجلين في المدارس

باشرت بلدية الغبيري، في إطار تطبيق قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية وإنطلاقًا من قانون البلديات لناحية حفظ النظام العام والسلامة العامة، مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية إستيفاء ذويهم للشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية.وأشارت البلدية إلى أن تقصير المدارس عن التجاوب سيعرضها للإقفال الموقت إلى حين الإلتزام بمضمون القرار.