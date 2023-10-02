بنك بيروت سيعيد المبلغ المقتطَع

صدر عن بنك بيروت البيان الأتي:



"بما أن بنك بيروت كان السباق في حماية المودعين لديه في ظل الازمة التي ضربت لبنان والقطاع المالي من كل الجوانب لاسباب داخلية وخارجية خارجة عن إرادة الجميع، وحيث انه قد تم منذ ايام اقتطاع مبلغ ١٠٠ دولار اميركي من بعض الحسابات المصرفية لدى البنك، وبما ان بنك بيروت حريص على المودعين لديه، سوف يتم اعادة المبلغ المقتطع الى الحسابات المعنية."