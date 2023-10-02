​ سلام: أهداف زيارتي أميركا البحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض الطحين

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّ أهداف زيارته أميركا وتحديدًا الاجتماع مع البنك الدوليّ هدفه البحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدوليّ الحاليّ للطحين، والاتفاق على العمل على الخطة باء لمرحلة ما بعد انتهاء المبلغ الحاليّ".وأعلن، في برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، عن "هذه الخطة"، وقال: "في تفاصيلها إن الداتا التي عملت عليها وزارة الاقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتم جمعها، وتضاف إليها داتا وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقرا والمسجلة للاستفادة من برنامج أمان، وتحديدًا كل موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. ليُعمل، بعدئذ، على ما يسمى ترشيد الدعم وتحويل كل الأموال الجديدة التي سيُتفق عليها للحصول من البنك الدوليّ على بطاقة تمويلية قيمتها 20 دولارًا أو 25 دولارًا شهريًا لشراء الخبز. كما سيتوقف الدعم العشوائيّ على ما يسمى السلع".وأشار إلى أن "هذه البطاقة ستذهب إلى العائلات المسجلة وعناصر القوى الأمنية والعسكرية، والعائلات غير الميسورة والأفراد الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية".وقال سلام: "وصلتني تقارير من الخارج أن ربطة الخبز في لبنان هي الأرخص عالميًا وفي الشرق الأوسط، والبنك الدوليّ جزم لي أن هذا السعر غير موجود في العالم".وتحدث عن "العمل مع القطاع الخاص والجمارك ومنظمة الغذاء العالمية على المكننة وفق نظام متطور، وستُصدر لائحة يومية وليس أسبوعية أو شهريّة بالأسعار الحقيقيّة لنحو مئة سلعة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخطوة ستغذي المنافسة وستبدأ بعد نحو شهر ونصف شهر".