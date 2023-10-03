حجار: تحويل المساعدات المالية الشهرية ضمن "أمان" لـ20,568 أسرة

كتب وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على منصة "إكس": "لقد تم أمس، بتاريخ 2/10/2023، تحويل المساعدات المالية الشهرية ضمن برنامج أمان لـ20,568 أسرة لبنانية مستفيدة من البرنامج لم تحصل بعد على 18 دفعة. وتبلغ قيمة الأموال المحولة 2,458,405 دولار أميركي. أما بالنسبة للتجديد 6 أشهر إضافية للأسر التي توقف الدفع لها، نحن في انتظار الحصول على أموال القرض الجديد للتمكن من إستئناف الدفع".