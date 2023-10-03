الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرا البيئة اللبناني والاردني افتتحا الاجتماع الاقليمي حول التكيّف مع التغيّرات المناخية

أخبار لبنان
2023-10-03 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرا البيئة اللبناني والاردني افتتحا الاجتماع الاقليمي حول التكيّف مع التغيّرات المناخية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزيرا البيئة اللبناني والاردني افتتحا الاجتماع الاقليمي حول التكيّف مع التغيّرات المناخية

افتتح وزير البيئة ناصر ياسين ونظيره الاردني معاوية الردايدة اليوم في عمان الاجتماع الاقليمي حول تعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية وخصوصاً في قطاع المياه ودور البلديات في ذلك. 
 
ويأتي الاجتماع كجزء من مشروع "الحلول المرنة لإدارة المياه لمواجهة التغيرات المناخية في لبنان والأردن"، والممول بهبة من "صندوق التكيف" بقيمة 13 مليون دولار والمنفذ من قبل الاسكوا ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارتي البيئة في البلدين.
 
وشدد الوزير ياسين "على أهمية العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، وعلى تعزيز الحلول المبتكرة في قطاعات مثل إدارة المياه، الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحميات الطبيعية". واشار "إلى ضرورة التزام الدول الصناعية بوعودها لتمويل برامج التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية والذي لم يتعد حتى الآن 6% مما التزمت به هذه الدول في قمم المناخ".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

البيئة

اللبناني

والاردني

افتتحا

الاجتماع

الاقليمي

التكيّف

التغيّرات

المناخية

LBCI التالي
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
أمن الدّولة في زحلة تدهم خيمة للسوريّين وتصادر كميّة من الأسلحة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-28

وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-26

المفتي دريان في عيد المولد النبوي: السياسيون لا يقومون بمسؤولياتهم تجاه فراغ المؤسسات ولا يتوقفون عن تعطيل المسار القضائي ويتهربون من مسؤولياتهم الكبرى عما وصلت اليه اوضاع اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-23

السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري لـ "الأحد مع ماريو": اعتقد ان بيان اللجنة الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية والاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء

LBCI
آخر الأخبار
06:17

سامي الجميل: من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق فنحن أولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كبادرة حسن نيّة لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزير الصحة من عين التينة: هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن والأولوية لمرضى السرطان

LBCI
أخبار لبنان
07:40

المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي

LBCI
اقتصاد
06:56

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل

LBCI
أخبار لبنان
05:56

سامي الجميّل التقى السفير القطري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money

LBCI
فنّ
2023-09-29

النجوم يودّعون نجاح سلام بكلمات حزينة... خسرنا فنّانة من عمالقة الفنّ الأصيل!

LBCI
حال الطقس
2023-10-01

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!

LBCI
فنّ
2023-08-16

هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:11

إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:47

نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:44

ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام

LBCI
أخبار دولية
13:39

جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

المياه تغمر شوارع جبيل وجونية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

إليكم أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:08

الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير

LBCI
خبر عاجل
02:37

حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة

LBCI
منوعات
15:35

عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
منوعات
13:39

سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

LBCI
أمن وقضاء
04:14

تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

LBCI
آخر الأخبار
08:18

الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة

LBCI
منوعات
14:00

حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More