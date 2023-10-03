سامي الجميّل التقى السفير القطري

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في زيارة تعارف وجرى عرض لآخر المستجدات والملفات المطروحة.