الجميل: فليقترح حزب الله مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث

اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "إذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث".



وأضاف بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: "الواقع هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه فأصبحنا أمام خيارين إمّا الصمود أو الخضوع. ومن الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق فنحن أولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كبادرة حسن نيّة لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس".



وقال: "سمعنا كلام نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: "الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه".