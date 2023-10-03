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وزير الصحة من عين التينة: هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن والأولوية لمرضى السرطان

أخبار لبنان
2023-10-03 | 07:47
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وزير الصحة من عين التينة: هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن والأولوية لمرضى السرطان
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وزير الصحة من عين التينة: هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن والأولوية لمرضى السرطان

الرئيس بري استقبل وزير الصحة

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أنه "ضمن الرؤية التي وضعتها وزارة الصحة ان كان في مجال الاستراتيجية الصحية أو في موضوع البرنامج الوطني للسرطان، نحن وخصوصا في هذا الشهر، شهر تشرين الأول، هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن وخصوصا الأولوية لمرضى السرطان ولكن يهمنا كذلك ان نكبر المروحة وليس فقط نركز على العلاج بل نركز على السرطان من البداية الى الوقاية وللتشخيص المبكر وإنتهاء بالعلاج ومرحلة ما بعد العلاج ليعود المريض الى حياته الطبيعية". 

كلام وزير الصحة جاء بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
 
 
وقال الوزير الأبيض: "كان لنا الشرف اليوم بزيارة الرئيس حقيقة لنتناول بشكل عام أمورا تهم القطاع الصحي في لبنان وكان طبعا الموضوع الاساسي في الكلام موضوع التمويل، أولا موضوع موازنة وزارة الصحة التي هي جزء من موازنة 2024 والتي تحولت الى مجلس النواب والذي يهمنا نحن كوزارة صحة دائما هو الحفاظ على هذه الموازنة وتعزيزها حتى نتمكن من القيام بواجباتنا تجاه المواطنين. كذلك في هذا الموضوع تكلمنا عن الاجراءات الجديدة التي يقوم بها مصرف لبنان ونحن طبعا يهمنا ألا تؤثر الإجراءات على موضوع دخول الدواء وخصوصا دواء الأمراض السرطانية والمستعصية على لبنان والتي نحن كحكومة ملتزمون مع هؤلاء المرضى بإيجاد الحلول الدوائية لهم".
 
أضاف: "كذلك وضعت الرئيس بري في جو الرحلة التي كنا فيها في الولايات المتحدة والتي تخللها زيارة للبنك الدولي بخصوص القرض الجديد الذي سيأتي الى قطاع الصحة في لبنان وخصوصا التغطية التي ستشمل قطاع الرعاية الصحية الاولية والاستشفاء وكذلك الزيارات للجاليات الطبية اللبنانية وأطر التعاون معها. طبعا نحن نعلم أن لبنان يتميز بأن لديه جالية طبية لبنانية كبيرة جدا في الخارج وهذه الجالية يهمها جدا ان تتعاون مع لبنان وخصوصا مع النظام الصحي وأطر التعاون التي وضعت ان شاء الله سوف تساعد النظام الصحي ان يصمد ويستمر في تأمين الخدمات لأهله". 

أخبار لبنان

فراس الأبيض

بري

مرضى السرطان

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