في جبيل... سيارة ارتطمت بالمدخل الزجاجي لصيدلية (فيديو)

ارتطمت سيارة بالمدخل الزجاجي لصيدلية الرحبانة في مدينة جبيل التي كانت تغص بالمواطنين مما أدى الى تناثر الزجاج وعلب الأدوية على الأرض مما ولد رعبا لدى الموظفين والمواطنين الذين كانوا داخل الصيدلية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وقد حضرت القوى الأمنية الى المكان للتحقيق في ملابسات الحادثة.