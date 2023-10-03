سلسلة استقبالات لقائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان Sandra De Waele، وجرى التداول في شؤون مختلفة.



كما استقبل النائبين ميشال الضاهر وأسعد درغام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل النائبين ميشال الضاهر وأسعد درغام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.