جنبلاط: نؤيد الحراك السلمي في جبل العرب تفاديا للدخول في أي صراعات

تطرّق اجتماع موسع لهيئة العامة للمجلس المذهبي، في دار الطائفة في بيروت، بحضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وعدد من المشايخ والشخصياتن إلى"إلى الأوضاع في جبل العرب".واشار جنبلاط إلى أن المجتمعين أكدوا تأييد الحراك السلمي في جبل العرب وتفادي الدخول في أي صراعات داخلية أو غير داخلية.وقال جنبلاط في تصريح: "اجتمعنا في هذه الدار الكريمة، وتشاورنا حول شتى الأمور الداخلية التي تتعلّق بطائفة الموحدين الدروز والبلاد، فالجلسة كانت مفيدة، ولا بد من تكرار جلسات كهذه".