بلدية برج البراجنة: حجز 28 دراجة نارية مخالفة

أعلنت بلدية برج البراجنة في بيان، أن عناصر شرطة البلدية باشرت وبالتعاون مع شرطة إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية صباح اليوم إقامة حواجز لضبط الدراجات النارية المخالفة، وتم حجز 28 دراجة نارية.



وأشارت البلدية في بيان، الى أن الحملة ستستمر يوميا لضبط المخالفات المختلفة، وستتوسع مع الأيام للتأكد من قانونية العمالة السورية.