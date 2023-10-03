"مركز الملك سلمان" واصل توزيع التمور في عكار

أعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" في بيان، أنه بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، تم توزيع كراتين من التمور على الأسر الأشد فقرا في شمال لبنان بمحافظة عكار، واستفاد منها 12500 فرد من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023.