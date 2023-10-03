المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي

جدد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، التأكيد على أن لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي.



وفي مقابلة مع منصة بالمباشر، دعا المتحدث الأوروبي إلى مساعدة النازحين في لبنان.