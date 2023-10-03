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بيان توضيحي حول الاشكال الذي وقع في صيدا في إحدى الشقق السكنية
أخبار لبنان
2023-10-03 | 13:26
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بيان توضيحي حول الاشكال الذي وقع في صيدا في إحدى الشقق السكنية
تعقيباً على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية الالكترونية من فيديو مصور يظهر اشكالاً حصل بين الموكل ومستأجري الشقة السكنية التي يملكها العميد المتقاعد عصام عيسى وزوجته في منطقة صيدا ، وما تبعه من مواقف وآراء ،أوضح عيسى أنه خدم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بكل تفان واخلاص وقضى شبابه في سبيلها وسبيل خدمة الوطن ، لينتهي به المطاف براتب تقاعدي لا يكفيه قوت يومه، وعلى عاتقه زوجة وثلاثة اولاد.
وتابع البيان الصادر عن محامي الدفاع:" ازاء هذا الواقع المرير لم يبق للموكل سبيلاً ليعيله وعائلته سوى تأجير شقة سكنية يملكها هو وزوجته في منطقة صيدا ، حيث تعمّد المستأجرين عدم دفع بدلات الايجار الى ان تم الاتفاق معهم على اعفائهم من بدل شهرين مقابل تركهم للشقة وتسليمها للموكل ، الامر الذي لم يحصل نتيجة نكثهم بوعودهم وتعنتهم بالبقاء في الشقة دون دفع بدلات الايجار".
واستهجن عيسى "الطريقة الوحشية التي عومل بها اثناء توقيفه وما رافقها من ضرب وسحل وتوجيه شتائم امام مرأى ومسمع كافة سكان المنطقة، معتبرا أن الامر يشكل اهانة لكافة القطاعات الامنية وللتضحيات التي لم يتوان الموكل عن بذلها في سبيل الوطن والمواطنين".
وأكد اخيراً انه يحتكم الى ما يقرره القضاء المختص في هذه القضية وفي الدعوى التي ينوي التقدم بها ضد المستأجرين كون اشغالهم لشقته قد اضحى دون مسوغ شرعي، علماً انه لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق .
أخبار لبنان
صيدا
إشكال
عصام عيسى
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