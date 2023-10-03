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وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
أخبار لبنان
2023-10-03 | 14:14
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وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
نظّمت مجموعة من الاحزاب والرابطات والتجمّعات والنواب والوزراء ورجال الدين وقفة احتجاج في بيروت ودانت احتلال آذربيجان لإقليم آرتساخ.
ودعا المحتجون، الحكومة اللبنانية، لإصدار موقف واضح بالإدانة وإستدعاء السفير الآذربيجاني في لبنان.
كما ودعوا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لبحث قضية ارتساخ.
أخبار لبنان
أذربيجان
أرمينيا
آرتساخ
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