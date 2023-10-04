وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحًا.. جرف قساطل مياه ضخمة

" مفاجأة قناة فرفوري " الضبية صباح هذا اليوم باكراً ٤-١٠-٢٠٢٣ :
السيل جرف معه إضافة الى الأتربة والرمول واغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جداً ، كان يمكنها ان تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة pic.twitter.com/9oJ1ugqhNt
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 4, 2023
" مفاجأة قناة فرفوري " الضبية صباح هذا اليوم باكراً ٤-١٠-٢٠٢٣ :
السيل جرف معه إضافة الى الأتربة والرمول واغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جداً ، كان يمكنها ان تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة pic.twitter.com/9oJ1ugqhNt