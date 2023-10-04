وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحًا.. جرف قساطل مياه ضخمة

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباح هذا اليوم باكراً ٤-١٠-٢٠٢٣ : السيل جرف معه إضافة الى الأتربة والرمول واغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جداً ، كان يمكنها ان تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة".