شارل جبور للـLBCI: الوساطتان الفرنسية والقطرية اصطدمتا بحائط مسدود... وماذا قال عن "الخيار الثالث"؟

شارل جبور للـLBCI: "حزب الله" يعطّل لأنه خائف

رأى رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور أن الوساطة الفرنسية والوساطة القطرية اصطدمتا بحائط مسدود.



وقال جبور في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أبلغنا أن المشكلة الأساسية التي واجهته أننا كمعارضة لدينا قابلية وموافقة على البحث في الخيار الثالث، على الرغم من اعتبارنا أن جهاد ازعور هو "الخيار الثالث"، فيما حركة "أمل" و"حزب الله" يرفضان البحث بمبدأ الخيار الثالث ويتمسكان بمرشهما".



وأشار جبور الى أن الموفد القطري اصطدم بنفس الحائط الذي اصطدم به لودريان.



وقال: "أبلغنا الموفد الفرنسي والموفد القطري أنه على الرغم من أن جهاد أزعور هو خيارنا الثالث كمعارضة، الا أننا على أتمّ الاستعداد للبحث في الخيار الثالث شرط أن يتراجع الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن موقفهما الرافض للخيار الثالث، وقبل أن يتراجعا فلن نبحث بالأسماء".



واعتبر جبور أن "حزب الله" يعطّل لأنه خائف، لافتا الى أن "حزب الله والرئيس نبيه بري عطّلا جلسات انتخاب الرئيس الـ12 وهما يخافان من أن تؤدي الدورات المتتالية الى ايصال رئيس للجمهورية".