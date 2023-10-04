وزارة الصناعة تذكر أصحاب المصانع بعدم إستخدام عمال سوريين لا يحوزون تراخيص وأوراقًا قانونية

ذكرت وزارة الصناعة بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان إستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ 11/9/2023 بموضوع النزوح السوري.وطلب فيه عدم إستخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن إلتزام المصانع هذا التعميم والعمل بموجبه.