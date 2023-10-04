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عز الدين ردًا على ستريدا جعجع: من لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر سيلجأ إلى التضليل والتعطيل

عز الدين ردًا على ستريدا جعجع: من لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر سيلجأ إلى التضليل والتعطيل

ردت عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على ما جاء على لسان النائب ستريدا جعجع قائلة:

"عفوًا يا صاحبة السعادة،

لا نود أن ننزلق إلى الرد على "الأسطوانة المشروخة" التي دأبت أنت وزملاؤك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

لا يا سعادة النائب، لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق، وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصد على إنتهاج سياسة التدمير الممنهج والتعطيل للمؤسسات والسلطات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب إشباعًا لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة.

يا صاحبة السعادة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية لا سيما رئاسة الجمهورية طبعًا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة، وطبعًا المجلس أبوابه موصدة بوجه الإرادات الشريرة.

فاعقلوا واتقوا الله بلبنان واللبنانيين الذين بلغوا سن الرشد الوطني ليميزوا الأسود من الأبيض والحق من الباطل، فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتمًا، وأنت من بينهم، سيلجأ إلى التضليل والتعطيل... وهذه مدرستكم."