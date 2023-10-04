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بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة وأبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية
أخبار لبنان
2023-10-04 | 07:51
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بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة وأبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية
بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة وأبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل رئيس المجلس وفدًا من جمعية "البر والتعاون" في أبيدجان، في حضور المدير الإقليمي لطيران الشرق الأوسط في ساحل العاج جواد الموسوي.
وبعد الظهر، إستقبل الرئيس بري رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية البروفسور ميشال معوض.
وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري الدكتور بشار الأسد، مهنئًا بالذكرى الـ50 لإنتصارات أكتوبر وحرب تشرين التحريرية.
أخبار لبنان
رئيس مجلس النواب
نبيه بري
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